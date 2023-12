Festività natalizie: niente raccolta dei rifiuti il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio - Tempostretto

Messinaservizi garantirà il servizio regolarmente il 26 dicembre. Aperte, il giorno di S. Stefano, anche le Isole ecologiche e Ccr

MESSINA – Messinaservizi bene comune ha disposto per le festività natalizie che i giorni 24, 25 e 31 dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024 non verrà svolta alcuna attività lavorativa. Tuttavia, ogni area dovrà realizzare delle squadre di operatori, per il controllo del territorio. Invece il 26 dicembre 2023 i servizi di raccolta e trasporto nelle rispettive aree si svolgeranno regolarmente e i Ccr e le Isole ecologiche svolgeranno regolarmente i turni previsti. Anche sabato 6 Gennaio 2024 i servizi di raccolta e trasporto nelle rispettive aree si svolgeranno regolarmente mentre i Ccr e le Isole ecologiche rimarranno chiuse.