Filctem-Cgil Uiltec-Uil chiedono un incontro ai vertici Amam per una «trattativa vera»

Filctem-Cgil e Uiltec-Uil chiedono ai vertici dell’Amam una riunione urgente per affrontare concretamente i numerosi problemi dell’ente. In un comunicato ricordano di attendere un incontro da agosto, ovvero da quando i nuovi vertici di Amam si sono insediati, ma senza ottenerlo, come invece prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro,.

“Da allora però solo rinvii e tavoli tecnici. Così oggi Abbiamo partecipato ai tavoli tecnici – si legge nel comunicato - - e riteniamo anzi utile la discussione e lo scambio di informazioni continua sui temi generali con la proprietà comunale dell’ente, soprattutto in un momento di grandi trasformazioni per il servizio idrico. Ma tutto ciò non può in alcun modo sostituire, e tanto meno annullare, il ruolo, i compiti e le prerogative che le norme affidano inderogabilmente a quei specifici attori contrattuali, a cui i lavoratori danno regolare mandato. In questo modo –rimarcano Filctem Cgil e Uiltec Uil – viene impedito ai sindacati di esercitare la loro attività e si affida all’ente l’illegittimo potere di continuare ad adottare arbitrariamente ogni scelta.

I due sindacati si rivolgono anche sindaco ed al Prefetto al fine di poter avviare una «trattativa vera» e sollecitano anche dati relativi alla condizione attuale dell’azienda.