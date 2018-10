Fimmg nazionale. Eletti Leonardi, Mangiapane e Zagami

9 ottobre 2018

Si sono concluse nei giorni scorsi le elezioni dei settori della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale, e nell'esecutivo della Continuità assistenziale (ex Guardia medica) è stato confermato vice segretario nazionale vicario Stefano Leonardi; di nuova nomina il giovane Giuseppe Zagami cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'area comunicazione social. Confermato anche Filippo Mangiapane vice segretario nazionale vicario per il settore dell'Emergenza territoriale. Un’affermazione importante e decisiva per il governo del sindacato che nei prossimi quattro anni vedrà impegnati i medici di famiglia su tante questioni a cominciare da quella che ha dato il tema al 75esimo congresso nazionale in Sardegna, occasione in cui si sono svolte le elezioni e le proclamazioni dei vincitori: "Potenziare la medicina generale per migliorare l'Active Ageing". I quattro giorni congressuali infatti hanno evidenziato come si sia allungata l’aspettativa di vita degli anziani, progressivamente aumentata negli ultimi decenni, trend in aumento nei prossimi decenni: l'Italia inoltre ha alti tassi di lavoratori anziani rispetto al resto dell'Europa e ciò ha immediate ricadute nel sistema sanitario e nella gestione dei pazienti.

Nella foto: Filippo Mangiapane, Giacomo Caudo e Stefano Leonardi.