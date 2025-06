“Fondi ministeriali ma niente critiche”, informativa M5S coinvolge il messinese Longo

Il Movimento Cinquestelle chiede lumi al ministro Giuli: "Giornalisti remunerati purché non criticassero esponenti del governo?". La replica dell'esperto

“A nome di tutte le opposizioni ho chiesto una informativa urgente di Alessandro Giuli. La settimana scorsa Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo che fa luce su un caso molto preoccupante: fondi del ministero della Cultura sarebbero stati destinati a ‘remunerare’ giornalisti (tremila euro per moderare un convegno, n.d.r.) affinché non criticassero esponenti del governo, come Lucia Borgonzoni. Ci auguriamo che anche la maggioranza voglia sostenere la richiesta di fare piena chiarezza”. Così il deputato M5s Gaetano Amato intervenendo in aula. Al centro della vicenda il messinese Fabio Longo, ex consulente della Comunicazione per il ministro Sangiuliano. E che poi ha continuato a collaborare con il dipartimento.

“Giorgia Meloni – continua Amato – ha dichiarato di non voler sprecare soldi pubblici per film che nessuno guarda: speriamo non voglia neppure usarli per ‘comprare’ il silenzio dei giornalisti. Quando questi fondi passano attraverso Chiara Sbarigia, presidente sia di Apa che di Cinecittà, e arrivano a personaggi come Fabio Longo, che sarebbe arrivato a offrire 3.000 euro a un giornalista per evitare critiche a Borgonzoni, Sbarigia e Cacciamani, ci troviamo di fronte a un intreccio che va assolutamente chiarito. Questo lato torbido della gestione pubblica non può più essere ignorato”.

Longo: “Mi scuso, non era mia intenzione generare equivoci”

Ed ecco la spiegazione fornita da Fabio Longo: “Chi si occupa di comunicazione e relazioni con la stampa, com’è prassi, organizza anche le moderazioni dei giornalisti. Mi scuso sinceramente: non era mia intenzione generare ambiguità o equivoci. Da parte mia non c’è stata volontà di istigare o condizionare i giornalisti, né di attaccare il ministro di cui sono amico e che stimo e con il quale ho collaborato negli anni passati (nel Fatto quotidiano si parlava di una richiesta di atteggiamenti benevoli per Borgonzoni, mentre Giuli si “poteva” attaccare, n.d.r.).