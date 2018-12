22 dicembre 2018

MESSINA - Lunedì i lavori per riaprire una corsia (VEDI QUI) ma, anche adesso, gli automobilisti passano lo stesso, ignorando i cartelli che ne impongono il divieto. Succede a Portella Castanea, lì dove nei giorni scorsi si è verificata una frana. L'accesso è stato bloccato con una semplice transenna, che comunque non vieta il transito. E allora molti preferiscono rischiare, pur di non allungare di qualche chilometro passando dai colli.