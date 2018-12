Frana a Portella Castanea. Chiusa la strada per San Michele

20 dicembre 2018

MESSINA - Frana lungo la strada Portella Castanea - San Michele, a 500 metri dal quadrivio di Portella. La strada è momentaneamente chiusa e sono in corso i lavori per rimuoverla. Per il momento, le linee Atm 26 (Salice), 29 (Castanea e Masse) e 30 (Curcuraci) subiranno variazioni di percorso.

Linea 26 - Andata : Giunto sul viale Giostra a sinistra Via Denaro - Vill. Scala - Colle S. Rizzo - Don. Minico a destra verso Portella Castanea e percorso regolare.

Linea 29 - Andata :Giunto sul viale Giostra a sinistra Via Denaro - Vill. Scala - Colle S. Rizzo - Don . Minico a destra verso Portella Castanea e percorso regolare.

Linea 30 - Andata: percorso regolare fino a Portella Castanea - Colle S. Rizzo (Don. Minico) - Vill. Scala - via Denaro - Viale Giostra - percorso regolare.

Come di consueto, poi, anche oggi c'è una linea scoperta. La 16 (Montepiselli) dalle ore 05:55 alle ore 12.55 non sarà attiva.