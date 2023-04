Franco Franchi e Ciccio Ingrassia diventano una figurina... solidale - Tempostretto

I due amatissimi attori siciliani sono stati raffigurati con la maglia del Palermo. Il ricavato della vendita sosterrà iniziative di solidarietà

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, indimenticabile coppia comica del cinema italiano, diventano una figurina solidale nella collana curata dall’Associazione Figurine Forever. Quella a loro dedicata è la Forever Card #25. Il ricavato dalla vendita di queste figurine celebrative è destinato a sostenere il progetto “Adotta con la Figurina“, con il quale l’associazione Figurine Forever si impegna annualmente a sostenere diverse iniziative.

Franco e Ciccio erano siciliani orgogliosi, innamorati della loro terra e tifosi della squadra della loro città, Palermo. Un buon punto di partenza per immaginarli giocatori del club rosanero, magari in uno dei loro celebri film. Sono stati quindi raffigurati come calciatori degli anni ’60. La figurina solidale è stata realizzata grazie alla disponibilità e collaborazione dei figli dei due attori: Maria Letizia e Massimo per Franco, Giampiero per Ciccio. Nella storia cinematografica del duo esiste anche un film dedicato al mondo del calcio, “I due maghi del pallone” (1970). Viene svelato sulla cartolina, togliendo la card e scoprendo l’immagine stampata sotto, grazie alla “fotobusta” donata da un collezionista.

La prima edizione della figurina solidale di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia è stampata in 112 copie limitate e numerate. Una scelta non casuale, è il totale dei film girati insieme dai due attori siciliani.

L’amore per la loro terra è anche ribadita dalla finalità sociale di questa nuova figurina solidale, collegata al progetto “Adotta Con La Figurina” ed in particolare a Marevivo Onlus, che porta avanti un fondamentale lavoro, grazie anche all’impegno di tantissimi volontari, per la cura e tutela delle nostre spiagge, del nostro mare e dei suoi abitanti. La figurina solidale è disponibile sul sito di Figurine Forever e durante gli eventi ai quali l’associazione bolognese prenderà parte.