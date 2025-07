Frecce Tricolore a Messina, tutte le info utili

I punti di avvistamento, come arrivare, dove parcheggiare e dove non sarà possibile. Le info del Comune per godersi l'air show

Messina – Sono diverse le aree di osservazione dalle quali sarà possibile ammirare l’air show della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare il prossimo 2 e 3 agosto. Raggiungerle, e visitare il Villaggio Azzurro a Grotte, sarà possibile anche con i mezzi pubblici. Ecco tutte le misure predisposte dal Comune di Messina per godersi lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che si esibiranno sullo Stretto domenica 3 agosto dalle 15 alle 18.45. Il volo acrobatico è previsto dalle 18.15 alle 18.40.

Soste vietate e strade chiuse

Dalle 7 alle 20 di sabato 2 e domenica 3 sarà vietata la sosta su entrambi i lati della via Consolare Pompea tra Torrente e Fiumara Guardia, comprese le aree parcheggio lato mare e la complanare tra il tratto Trocadero – Chiesa di Grotte. Sempre in entrambe le giornate Dalle 13 alle 20 sarà interdetto il transito veicolare nel tratto compreso tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia.

Arrivarci in bus

ATM S.p.A. potenzierà il servizio di tutte le linee urbane al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, il cui impiego è vivamente raccomandato per evitare congestioni e disagi. Per l’occasione, oltre ai consueti parcheggi dislocati nella zona sud, nella ZIR, in centro e nella zona nord, saranno disponibili anche i parcheggi dello stadio “Franco Scoglio”, da cui sarà attivato un apposito servizio navetta che condurrà gli utenti fino a via Adolfo Celi (ex SS 114), consentendo l’interscambio con le linee urbane ordinarie.

Panoramica a aree di osservazione

La Strada Panoramica dello Stretto resterà l’unica arteria percorribile durante l’evento del 3 agosto: si invita a non sostare né creare assembramenti lungo questa via, pur essendo un punto di osservazione privilegiato. Si raccomanda inoltre, di non affollare l’area in prossimità della Chiesa di Grotte, individuata dall’Aeronautica Militare come zona di manovra, ricordando che la conformazione costiera consente una visione ottimale dello spettacolo da diversi punti della città.

Accessibilità

È stata predisposta un’area riservata e accessibile (massimo 70 posti) per persone in carrozzina e un accompagnatore ciascuno. Per accedere è obbligatoria la prenotazione entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo: segreteriaeventi@comune.messina.it. Sul sito è illustrata tutta la procedura

La richiesta dovrà contenere:

I divieti

Con apposita Ordinanza Sindacale, sono state disposte le seguenti misure a tutela della sicurezza pubblica, valide dalle ore 14.00 alle 19.00, nell’area tra Torrente Pace e Fiumara Guardia, entro un raggio di 1,5 km a nord e a sud della Chiesa di Grotte:

Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol.;

Divieto di utilizzo e detenzione di contenitori in vetro, lattine e spray urticanti;

Disattivazione dei distributori automatici di bevande in vetro, lattina e alcolici;

Sbicchieramento obbligatorio in bicchieri monouso per l’asporto;

Accesso e permanenza in spiaggia vietati durante l’esibizione;

Raccomandazione ai residenti

Evitare assembramenti su balconi, terrazze o tetti, specie se non strutturalmente idonei.

L’Amministrazione Comunale raccomanda: “Massima collaborazione per un evento sicuro e partecipato. Invitiamo tutta la cittadinanza a rispettare le regole e adottare comportamenti responsabili. La buona riuscita dell’evento passa anche dal senso civico di ognuno”.