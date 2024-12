“Frutta marcia dalla mensa scolastica, i bambini non mangiano” VIDEO

Messina. La segnalazione di una lettrice: "Non rispettano nemmeno i menù e tutto il cibo va controllato". L'assessora Cannata: "Non abbiamo ricevuto segnalazioni"

MESSINA – “Sono la mamma di un bambino frequentante la scuola Nino Ferraù, al villaggio Aldisio. Questa non è la prima volta che mio figlio porta la frutta marcia dalla mensa. Tra l’altro la frutta, oltre al pane, è l’unica cosa che i bambini, possono portare a casa se non la mangiano. Ho veramente paura per quello che ogni giorno viene consumato dai nostri figli”. Questa la segnalazione, al numero WhatsApp 3668726275, che giunge da una cittadina preoccupata per la salute del figlio.

“Chiedo di fare delle verifiche di qualità”

“I bambini non mangiano. Le rappresentanti hanno già mandato una mail all’istituto spiegando loro questa situazione. Se la frutta è di qualità, come dicono loro biologica, non dovrebbe essere così. Ieri ho aperto questa banana e, per me, era avariata. Non esiste che diano ai bambini la frutta rovinata. Io mi preoccupo. Chiedo di fare delle verifiche, di ispezionare la carne, il pesce, la qualità del cibo che mettono sulle tavole dei nostri bambini. Pago la mensa ogni giorno. 3 euro al giorno”.

“Non rispettano i menù”

Questo non è l’unico problema. Spiega la mamma: “Proprio per questi motivi, alcune mamme dannoi un panino al proprio figlio, tutti i giorni. Molte volte la carne, che cuociono al forno, resta cruda. È pericoloso, si possono prendere malattie. Questo riguarda la salute dei nostri figli. Non rispettano nemmeno i menù del giorno. A volte, ad esempio, i bambini devono mangiare la pasta e lenticchie ma gli viene consegnato altro”, aggiunge allarmata.

L’assessora Cannata: “Non abbiamo ricevuto segnalazioni”

L’assessora alla Pubblica istruzione Liana Cannata, in merito alla situazione, ha dichiarato: “Al momento non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione. Prendo atto di questo e procederò con le opportune verifiche. Formalmente non sono giunte segnalazioni a me, alla Messina Social City, al dipartimento preposto e alla ditta. Né tantomeno da parte della dirigenza e dalla commissione mensa. A questo punto, con Messina Social City, ci attiviamo subito”.