Galleria San Jachiddu chiusa fino alle 18. Lunghe code sulla circonvallazione

30 ottobre 2018

MESSINA - Dalle ore 9 alle 17 di oggi divieto di transito in entrambi i sensi di marcia della galleria “San Jachiddu”, di collegamento tra i viali Giostra e Annunziata. Di conseguenza, circolazione totalmente bloccata su tutta la circonvallazione, Viale Annunziata e strada Panoramica dello Stretto. "I lavori andrebbero fatti di sera e di notte - dice il consigliere della V circoscrizione, Franco Laimo -, non certo di giorno e perdipiù quando c'è il mercato a Giostra".

Disagi anche per la presenza di tir in centro città, a causa della chiusura del porto di Tremestieri, proprio in coincidenza con lo sbarco di due navi da crociera. I turisti hanno trovato una città nel caos, un brutto biglietto da visita.