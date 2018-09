Gesso: l'acqua è tornata regolarmente potabile dopo interventi Amam

Da questa mattina l'acqua è tornata in rete a Gesso, dopo i lavori urgenti sulle condotte di adduzione. Amam aveva sconsigliato l'uso per fini umani in attesa delle riparazioni. Il responso delle ultime analisi, condotte dall'AMAM e confermate dall'ASP di Messina, è concorde e confortante: l'acqua campionata nei giorni scorsi, dopo i tempi tecnici per avere certezze sugli esiti, è microbiologicamente pura. Dalle prime ore dell'alba di oggi, 20 settembre, dunque, l'erogazione idrica avverrà regolarmente e tutti gli abitanti del villaggio collinare di Gesso potranno fruire dell'acqua distribuita in rete, senza prescrizioni circa la potabilità della stessa.