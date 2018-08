Si svolgerà come da programma nonostante il maltempo, questa sera alle 18.00, la "Rassegna Popolare Ibbisota" proposta nel borgo di Gesso. La manifestazione si concluderà alle 01.00 e proporrà, quest'anno, diverse novità come la realizzazione dal vivo di una cassata da 500kg, degustazioni di cannoli all'amarena, spettacoli e mostre. Clicca qui per il precedente articolo.