Giallo di Giostra, domani l’addio a Michele Lanfranchi

Al Gran Camposanto la benedizione della salma del 19enne morto con un colpo di pistola

Messina – E’ domani il giorno fissato per i funerali di Michele Lanfranchi, il giovane morto per un colpo di pistola partito forse per errore, sabato scorso a Giostra. Alle 11 del 7 giugno familiari e amici del diciannovenne si ritroveranno al Gran Camposanto per la benedizione della salma.

I funerali del 19enne

La Procura ha dato il via libera al ritorno del corpo di Michele a casa dopo la fine dell’autopsia, effettuata dal medico legale per chiarire le circostanze della morte. Il risultato dell’esame sarà completato tra qualche settimana, intanto però emergono alcune indicazioni che sembrano confermare almeno in parte il racconto dei testimoni: un solo colpo ha raggiunto il ragazzo, che addosso non aveva altri segni di violenza, sparato da molto vicino e dal basso verso l’alto, lateralmente. Michele dovrebbe essere morto intorno alle 23.

Le indagini per omicidio

Adesso si aspettano i risultati degli altri esami scientifici effettuati, come i rilievi in casa e fuori dall’abitazione dei Laganà in via Michelangelo Rizzo, sulla pistola calibro 7.65 trovata nella mano di Michele, sul bossolo rinvenuto in strada. Al vaglio anche i messaggi e le conversazioni telefoniche dei protagonisti di quella sera, a cominciare dall’unico indagato, il quarantenne Giovanni Laganà.