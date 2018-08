Gianni Ippoliti ospite del festival “Corto di Sera”

Tutto pronto per la settima edizione di “Corto di Sera”, il Festival cinematografico dedicato al cortometraggio aprirà i battenti il prossimo 6 agosto nella frazione Marina di Itala, presso la Villetta San Giacomo. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione vi è Gianni Ippoliti. Il celebre conduttore televisivo sarà presente l’8 agosto nell’inedita veste di regista cinematografico. Durante la serata verrà proiettato, come evento speciale, il suo cortometraggio Corto in Corto e vi sarà l'opportunità di conoscere da vicino una delle personalità più originali del panorama televisivo italiano.

E, sempre l'8 agosto, c'è grande attesa anche per la presenza dell'attrice catanese Manuela Ventura. Nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Teresa Strano nella fiction Questo nostro amore 80, andata in onda in primavera su Rai Uno, la Ventura ha recentemente fatto parte anche del cast di Prima che la notte, il film dedicato a Pippo Fava con Fabrizio Gifuni per la regia di Daniele Vicari. Durante tutte le sere il pubblico avrà modo di incontrare gli autori delle opere in concorso. Novità di questa edizione il video contest dedicato alla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro "CortoSicuro", un concorso che nasce dalla collaborazione tra il Festival Corto di Sera e l'ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Anche questa edizione del Festival ha avuto un'ottima risposta in termini di adesioni da parte di autori siciliani, italiani e internazionali. Sono oltre 2000, infatti, i cortometraggi che gli organizzatori hanno dovuto visionare durante i lavori di selezione. Il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio sui cortometraggi mediante delle apposite schede. Gli spettatori, con il loro voto, contribuiranno in modo determinante all'aggiudicazione dei vari riconoscimenti. La rassegna si svolgerà nei giorni 6,7 e 8 agosto. Il 12 agosto avrà luogo la serata finale durante la quale verranno annunciati i titoli dei cortometraggi più apprezzati dal pubblico e il vincitore del contest "CortoSicuro".