Giarre. 32enne di Letojanni trovata morta in casa, indagini in corso - Tempostretto

L'allarme lanciato dal marito, che è stato sentito dai carabinieri

Una 32enne di Letojanni, Debora Pagano, è morta nella sua casa di Giarre, dove viveva insieme al marito. A dare l’allarme è stato proprio lui, un 40enne del posto, che ha raccontato ai carabinieri di aver trovato la moglie senza vita.

La salma della giovane donna è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Cannizzaro di Catania, la Procura potrebbe decidere di far eseguire l’autopsia per chiarire le cause della morte. La casa è stata sequestrata e sono in corso le indagini.

La notizia è giunta a Letojanni, dove risiede la madre della 32enne, che è stata colta da malore e portata all’ospedale di Taormina per accertamenti.