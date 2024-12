“Giocando si fa squadra”, la Città metropolitana premia 9 scuole di Messina

Il progetto di inclusione sportiva e sociale ha visto coinvolti studenti di diversi istituti

MESSINA – Si chiama “Giocando si fa squadra” ed è il progetto di inclusione sportiva e sociale promosso dalla Città metropolitana di Messina, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, le Federazioni e gli Enti di promozione, in occasione della “Giornata Mondiale della Disabilità”.

Nella palestra della sede centrale dell’istituto “Verona-Trento” si è svolta la cerimonia di premiazione dei protagonisti dell’iniziative. Ben 9 le scuole coinvolte: Archimede, Seguenza, Maurolico, La Farina – Basile, Caio Duilio, Verona – Trento, Minutoli, Bisazza e Jaci.