Gioia Tauro. Operazione "Smart Delivery", 11 arresti per produzione, traffico e detenzione di droga - Tempostretto

Le nove persone arrestate, si occupavano di gestire, in varie località, lo spaccio di sostanze stupefacente, principalmente cocaina, marijuana e crack

GIOIA TAURO – Nella notte, in alcuni comuni della Piana di Gioia Tauro, i carabinieri, hanno eseguito 11 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Palmi (9 in carcere e 2 ai domiciliari), nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, tra l’altro e a vario titolo, dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’operazione è il frutto di una articolata attività investigativa, svolta tra il mese di agosto 2020 e

giugno 2022 e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, finalizzata all’individuazione di

un gruppo di soggetti originari di alcuni comuni della Piana i quali, utilizzando un sistema rodato e

ben collaudato, si occupavano di gestire, in varie località, lo spaccio di sostanze stupefacente,

principalmente cocaina, marijuana e crack.