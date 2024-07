Giornata nera sull’autostrada A20, altro grave incidente tra Milazzo e Barcellona

Un morto e un ferito nell'incidente autonomo. Vittima un 47enne di Catania.

Nuovo grave incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è un 47enne di Catania.

E’ accaduto sulla corsia direzione Messina, sul tratto tra Barcellona e Milazzo. Dai primi accertamenti pare si tratti di un incidente autonomo ma le cause sono ancora da accertare. Un veicolo è finito fuori strada e si sono formate lunghissime code. Sul posto la Polstrada che ha chiuso la tratta per consentire l’intervento dell’elisoccorso e le operazioni di messa in sicurezza e sgombro della carreggiata. Il ferito è stato ricoverato al Policlinico di Messina.