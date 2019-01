Giornata triste in casa Igea Virtus. Deceduto lo storico magazziniere Antonio Bucolo detto 'Fiorello'

Una giornata triste per tutto l'ambiente giallorosso barcellonese, che si risveglia apprendendo dell'improvvisa morte di Antonio Bucolo detto 'Fiorello', magazziniere ed 'uomo-simbolo' per attaccamento, passione e impegno prestato da anni all'Igea Virtus. La società giallorossa in tutte le sue componenti esprime le sue più sentite condoglianze per la perdita di una delle sue 'colonne portanti'.

Di Antonio amato con affetto da dirigenti vecchi e nuovi, dai vari calciatori succedutesi in questi anni insieme ai calorosi tifosi e sostenitori barcellonesi, vero beniamino dell'Igea Virtus e del D'Alcontres-Barone vogliamo ricordare il suo speciale sorriso e la sua caratteristica esultanza dopo i successi della sua squadra del cuore.

La società si stringe al dolore dei familiari e di tutti gli sportivi della città del Longano.