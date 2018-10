I giovani democratici scendono in piazza con Cgil e Uil

“I Giovani Democratici hanno apprezzato l’impegno profuso dai Sindacati per tutelare i lavoratori messinesi e la Città. Per queste ragioni, nonostante il tentativo di migliorare il Salva Messina, riteniamo che le misure che vengono proposte sono fortemente inique e a discapito dei più deboli.

Peraltro, notiamo che non si proponga nulla rispetto ai temi più critici, quali la salvaguardia dei lavoratori e gli investimenti per migliorare i servizi.

Per questa ragione, i Giovani Democratici della Federazione di Messina aderiscono alla manifestazione indetta da CGIL e UIL, per continuare nell’impegno di sollecitare il Sindaco a modificare le proposte per la Città.

L’occasione sarà anche importante al fine di sensibilizzare la Cittadinanza, ormai stanca e disillusa, per ritrovare la speranza di costruire una Città migliore”.