L'attore messinese Giovanni Belardi: "Sui social diffondo la sicilianità" - Tempostretto

Messinese doc e "star" di Tik Tok

Giovanni Belardi nasce a Messina nel 1990. Fin da piccolo mostra interesse verso il mondo dello spettacolo. Inizia il suo percorso tra i banchi di scuola per poi frequentare il laboratorio teatrale organizzato dal Teatro Vittorio Emanuele insieme ai docenti Ninni Bruschetta e Maurizio Marchetti.

Fatte le basi e i primi spettacoli ha la fortuna di fare la “gavetta” sul campo insieme a vari maestri del settore, tra questi Giuseppe Pollicina, ricoprendo di volta in volta tutti i ruoli del dietro le quinte per imparare al meglio il linguaggio, le regole e il mestiere dell’attore.

Firma le sue prime regie teatrali di musical, partecipa a numerosi videoclip e cortometraggi e non smette mai di frequentare altri workshop e laboratori con insegnanti nazionali ed internazionali come (Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Hal Yamanouchi, Edoardo Leo, Alessandro Borghi).

La sua passione della musica e del canto lo portano nel 2016 a vincere un Contest lanciato dalla Rai partecipando alla puntata di “Tale e Quale Show” diretta da Carlo Conti, come campione del web nei panni di Elvis Presley andata in onda in prima serata su RAI 1. Qualche anno dopo frequenta a Roma il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, autore e regista cinematografico, lì affina gli strumenti per avere dei riferimenti tecnici fondamentali al mestiere dell’attore e partecipa a diverse produzioni cinematografiche.

GIOVANNI BELARDI, ATTORE SBARCATO PER GIOCO SUI SOCIAL IN PIENA PANDEMIA

Durante il periodo di quarantena causata della pandemia, “la mia attività raccconta l’attore, – così come quella di molti, si è interrotta bruscamente, forzando inevitabilmente il mio rientro da Roma a casa nella mia amata Sicilia.

In quei giorni cercavo di trovare una distrazione, una via di fuga dalla noia e dalla monotonia.

Così, per gioco, mi aprì un profilo su Tik Tok, social indiscusso del momento, e iniziai a studiarlo fino a pubblicare i miei primi contenuti incentrati sull’intrattenimento.

Quello che mi mancava di più in assoluto però, era ”andare in scena” e l’unico mezzo a disposizione che avevo erano le Live, andare in diretta attraverso i social, e così iniziai a improvvisare portando contenuti originali come il format fortunato “Quiz Live Show”, un vero e proprio one man show dove, nelle vesti di presentatore, conducevo questo gioco a quiz cambiando argomento ogni puntata.

Piano piano le cose stavano funzionando, iniziai le prime collaborazioni con delle aziende, pubblicizzando i loro prodotti tra le più importanti c’è: “Siculamente”, azienda storica di prodotti originali d’abbigliamento a tema siciliano, e questo mi ha portato ad avere una vera “community”, persone affezionate ai miei contenuti, tanto che con alcuni di loro abbiamo instaurato un bellissimo e reale rapporto d’amicizia e non solo, mi tocca dire.

Grazie a Tik Tok tra uno “swipe up” l’altro ho conosciuto Martina, oggi mia compagna. Lei della Romagna io della Sicilia. Vi do un spoiler. Terminata la pandemia l’ho raggiunta a Cesena e adesso viviamo insieme con il nostro cagnolino Lennon”.

DA DOVE E COME NASCE L’IDEA DI DIFFONDERE LA SICILIA NEI TUOI VIDEO?

“Per diversi – spiega Belardi – anni ho vissuto al Nord, un po’ per studio e un po’ per lavoro, e la cosa che mi è sempre mancata di più tutte, sopra ogni cosa, è casa mia, insieme ai miei affetti e la mia famiglia.

Per ovviare a questa mancanza e per sentirmi più vicino alla mia terra, nasce l’urgenza di comunicare quello che sentivo, così mi sono invento dei format divertenti dove parlo della Sicilia a 360° elogiando tutte le meraviglie che questa Terra ha da offrire in termini di cultura e di bellezza. Dai suoni, ai vari accenti, ai gesti, ai detti e modi di dire, al cibo ai personaggi illustri e tanto altro.

Con mio grande stupore un video dopo l’altro andava virale raggiungendo nel giro di poche ore milioni di visualizzazioni e condivisioni.

Tutt’oggi mi ritrovo nelle chat di Instagram messaggi provenienti sia da bambini che ragazzi e anche qualche adulto dove mi dicono che grazie a questi video stanno imparando il siciliano e che non vedono l’ora di visitare la Sicilia o di tornarci, perché naturalmente non sono l’unico siciliano fuorisede, quindi riuscire inconsciamente a regalare un sorriso diffondendo la cultura siciliana per me è un grandissimo onore e vanto perché si, come dico sempre nei miei video mi ritengo un Siciliano DOC. “Puoi togliere un siciliano dalla Sicilia ma non potrai mai togliere la Sicilia da un Siciliano”cit.

Il mio obiettivo – prosegue – è sicuramente quello di far conoscere la Sicilia a chi non c’è mai stato/a e farli innamorare attraverso le sue mille sfumature. Mi piacerebbe moltissimo poter collaborare con tante realtà locali, che siano esse aziende, negozi o privati sfruttando il mio spazio per diffondere a quanta più gente possibile i loro prodotti, attraverso dei video colmi di spirito siciliano”.

PROGETTI E SOGNI NEL CASSETTO?

“Uno dei miei sogni nel cassetto di sempre – afferma – sin da piccolo, è stato quello di poter prendere parte, anche solo per una puntata, alla serie televisiva di successo: “Il commissario Montalbano”, passione ereditata da mio padre Giacomo, grandissimo fan e collezionista di tutte le opere di Andrea Camilleri. Un altro piccolo desiderio è quello di lavorare nelle produzioni di film o serie siciliane come quelle di: “Ficarra e Picone”, “I soldi spicci”, “I sansoni”.

Come progetti sicuramente c’è quello di continuare a creare contenuti sempre più originali al fine di diffondere e rendere giustizia alla Sicilia, strappando qualche risata e anche qualche giusta riflessione”.