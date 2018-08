Giovedì 9 gara ciclistica ”Trofeo s. Maria assunta”: viabilità e modifiche Atm

Giovedì 9, nella fascia oraria 18 – 22.30, si svolgerà la gara ciclistica “Trofeo S. Maria Assunta”, che interesserà la via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza via Gran Priorato. Pertanto, dalle 18 alle 23.30, sarà vietato il transito nelle due carreggiate di via Garibaldi, tra viale Giostra e via Gran Priorato, con esclusione delle aree di intersezione in corrispondenza di viale Giostra e piazza Unità d’Italia. Le corsie riservate di via Garibaldi, nel tratto interessato dalla gara, saranno destinate ai veicoli di pronto soccorso, di emergenza e delle Forze di Polizia. L’Azienda Trasporti ha disposto alcune modifiche ai percorsi degli autobus, a causa delle limitazioni viabili collegate alla gara ciclistica, che saranno in vigore dalle 17.30 alle 24 di giovedì 9. Le linee 79 – 81/ effettueranno all’andata il percorso dal Cavallotti, via S. M. Alemanna, via I Settembre, a destra via Garibaldi, a destra viale Boccetta, viale della Libertà e percorso regolare; al ritorno, giunti sul viale della Libertà, proseguiranno verso la Prefettura, via Garibaldi e percorso regolare. Le linee 45 – 49 – 51 – 53 – 60 – 70 -72 – 73, all’andata, dal Cavallotti, via S. M. Alemanna, via I Settembre, a destra via Garibaldi, a destra viale Boccetta, viale della Libertà, a sinistra viale Giostra e percorso regolare; al ritorno, giunti sul viale Giostra proseguiranno a destra sul viale della Libertà, via Garibaldi e percorso regolare. La linea 74, all’andata, da Cavallotti, via S. M. Alemanna, via I Settembre, a destra via Garibaldi, a destra viale Boccetta, viale della Libertà e percorso regolare; al ritorno, giunti sul T. Giostra, proseguiranno dritto, quindi destra viale della Libertà, via Garibaldi e percorso regolare. La navetta Torri Morandi, con la corsa di rientro in deposito, transiterà dal viale della Libertà, quindi le vie Garibaldi, I Settembre e La Farina sino al deposito A.T.M.