Gioveni eletto presidente della prima commissione consiliare

Il consigliere comunale, Libero Gioveni, è stato eletto stamani presidente della I Commissione consiliare, che si occuperà di Viabilità, Trasporto Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Circoscrizioni, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri. “Sono onorato e nello stesso tempo sento su di me grande responsabilità – dichiara Gioveni – per questo nuovo e importante ruolo affidatomi dai colleghi che ringrazio per la fiducia. L’elevato numero di deleghe, per altro parecchio complesse, comporterà, a fronte anche delle tante emergenze cittadine, un impegno gravoso che vorrei concretizzare, unitamente a tutti i colleghi commissari, anche attraverso una costante e incisiva interlocuzione con l’Amministrazione”. Sono stati eletti vicepresidenti della Commissione i consiglieri Giovanni Scavello e Massimo Rizzo.