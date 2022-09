Giuseppe Conte giovedì a Messina. Di Paola: "Ci darà una spinta fortissima" - Tempostretto

Il presidente del Movimento 5 Stelle trascorrerà tre giorni in Sicilia per la campagna elettorale delle Regionali

MESSINA – “Più che un tour, un tour-de-force”. Annuncia così Nuccio Di Paola lo “sbarco” in Sicilia di Giuseppe Conte. Il leader del M5S trascorrerà tre giorni nell’Isola, da giovedì 15 a sabato 17 settembre, per sostenere la corsa dello stesso Di Paola alla presidenza della Regione. Tre comizi (a Catania, Gela e Palermo), tanti incontri in tutte le province siciliane e una capatina anche a Reggio Calabria. “Non passa ora – dice Di Paola – che non mi arrivino richieste da attivisti, candidati e cittadini che mi chiedono di prevedere una visita di Conte nella loro città, o piccolo paesino “anche solo per un veloce caffè”. Ovvio che è impossibile. Per cercare di non scontentare nessuno ci siamo posti il paletto di fargli toccare tutte le province. Chi vorrà vederlo, almeno non dovrà fare centinaia di chilometri”.

La visita di Conte a Messina

Per il candidato del M5s alla presidenza della Regione Siciliana “c’è nell’aria un’atmosfera e un entusiasmo che ricorda i vecchi tempi”. “Del resto – prosegue Di Paola – come certificano quasi all’unisono i sondaggi, siamo il primo partito in Sicilia, Conte ci darà un’ulteriore fortissima spinta per vincere la fondamentale battaglia per la Sicilia”. Giuseppe Conte sarà a Messina venerdì 16 settembre. Alle 9.30, in un luogo ancora da comunicare, incontrerà i cittadini e attività del movimento. Non sarà un comizio ma un semplice e saluto. Anche perché alle 11.30 dello stesso giorno il fitto programma prevede una visita al museo di Reggio Calabria.