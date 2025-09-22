Gli studenti di Messina per Gaza, “stop al genocidio e sì alla pace” FOTO

Una parte di allievi e insegnanti degli istituti superiori ha partecipato alla manifestazione pro Palestina, a piazza Cairoli, in occasione dello sciopero generale

MESSINA – Partecipazione e solidarietà al popolo palestinese. Stamattina a piazza Cairoli una parte di studenti e insegnanti degli istituti superiori ha aderito allo sciopero generale e ha animato la manifestazione. “Stop al genocidio. Basta complicità dell’Occidente con il governo israeliano e sì alla pace e a due popoli e due Stati. Bombardare i civili, con la strage quotidiana dei bambini, è un crimine contro l’umanità”. Sono in tanti a pensarlo e diversi studenti lo hanno espresso oggi, tra gli interventi e il dialogo con la stampa.

Studenti del Maurolico di Messina per Gaza

“Nessuna confusione con Hamas. Noi manifestiamo per la pace e condanniamo qualsiasi omicidio. Ma qui c’è un governo aggressore che non vuole combattere il terrorismo ma, al contrario, sta procedendo all’eliminazione progressiva di tutti i civili palestinesi”, viene evidenziato dai ragazzi.

La consapevolezza della tragicità di questo momento storico è grande in molti giovanissimi e non ha nessuna importanza che a Messina manifesti una minoranza. E che non ci siano le folle oceaniche di altre città. Una fiamma è accesa comunque. C’è la protesta di chi dice “no” a questo sterminio. Ed è fondamentale che, a livello nazionale ed europeo, aumenti sempre di più la pressione dell’opinione pubblica.

