 Gli studenti di Messina per Gaza, "stop al genocidio e sì alla pace" FOTO

Gli studenti di Messina per Gaza, “stop al genocidio e sì alla pace” FOTO

Marco Olivieri

Gli studenti di Messina per Gaza, “stop al genocidio e sì alla pace” FOTO

lunedì 22 Settembre 2025 - 13:03

Una parte di allievi e insegnanti degli istituti superiori ha partecipato alla manifestazione pro Palestina, a piazza Cairoli, in occasione dello sciopero generale

MESSINA – Partecipazione e solidarietà al popolo palestinese. Stamattina a piazza Cairoli una parte di studenti e insegnanti degli istituti superiori ha aderito allo sciopero generale e ha animato la manifestazione. “Stop al genocidio. Basta complicità dell’Occidente con il governo israeliano e sì alla pace e a due popoli e due Stati. Bombardare i civili, con la strage quotidiana dei bambini, è un crimine contro l’umanità”. Sono in tanti a pensarlo e diversi studenti lo hanno espresso oggi, tra gli interventi e il dialogo con la stampa.

Studenti di Messina per Gaza
Cessate il fuoco. Studenti di Messina per Gaza
Per la pace. Studenti di Messina per Gaza
Basta genocidio. Studenti di Messina per Gaza
Bandiera pallestinese. Studenti di Messina per Gaza
Studenti di Messina per Gaza
Studenti di Messina per Gaza
Studenti del Maurolico di Messina per Gaza
Stopo genocidio

“Nessuna confusione con Hamas. Noi manifestiamo per la pace e condanniamo qualsiasi omicidio. Ma qui c’è un governo aggressore che non vuole combattere il terrorismo ma, al contrario, sta procedendo all’eliminazione progressiva di tutti i civili palestinesi”, viene evidenziato dai ragazzi.

La consapevolezza della tragicità di questo momento storico è grande in molti giovanissimi e non ha nessuna importanza che a Messina manifesti una minoranza. E che non ci siano le folle oceaniche di altre città. Una fiamma è accesa comunque. C’è la protesta di chi dice “no” a questo sterminio. Ed è fondamentale che, a livello nazionale ed europeo, aumenti sempre di più la pressione dell’opinione pubblica.

Ha collaborato Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina, i The Kolors fanno ballare Piazza Duomo FOTO e VIDEO
Atm Messina mette in vendita sette autobus usati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED