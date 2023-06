"Grazie all'ospedale Papardo. Mi hanno salvato la vita" - Tempostretto

La lettera di ringraziamento da parte di un cittadino, trasferito d'urgenza da Modica e operato in Cardiochirurgia

“Nella tarda serata di sabato 13 maggio 2023 ho avuto un malore, sono andato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, dove mi è stato tempestivamente diagnosticato un gravissimo aneurisma dell’aorta toracica e mi è stato detto che dovevo essere trasferito a Catania o a Messina. A Catania non c’era posto, così sono stato portato all’ospedale Papardo di Messina in ambulanza, visto che le condizioni meteo non consentivano il trasporto in elisoccorso”.

Un nostro lettore, Pierluigi Fiore, scrive per condividere la sua esperienza, “spinto da un profondo sentimento di gratitudine”.

Racconta: “Prima dell’alba di domenica 14 maggio sono arrivato a Messina per essere sottoposto ad

un intervento chirurgico d’emergenza. L’intervento è stato molto lungo, complesso, estremamente

delicato e ad altissimo rischio di morte per via delle condizioni cliniche. Ha coinvolto l’aorta

ascendente, l’arco aortico e l’aorta toracica discendente. Dopo un mese dal ricovero d’urgenza, posso

testimoniare che nel nostro territorio c’è anche una sanità d’eccellenza con alti livelli di

professionalità e specializzazione. Pertanto, rivolgo di cuore un sentito ed immenso ringraziamento

agli interi reparti di Cardiochirurgia e Terapia Intensiva post operatoria del Papardo”.

“Un plauso speciale va al professore Francesco Patanè che, insieme all’eccellente equipe medica, ha

saputo condurre magistralmente, con capacità professionali tecnico-chirurgiche di altissimo livello,

questa impresa che sembrava impossibile. Non posso non esprimere la mia riconoscenza anche a tutto

il personale infermieristico e agli operatori che lavorano in maniera eccellente sia dal punto di vista

professionale che dal punto di vista umano”.