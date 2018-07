Guardando alla Vara, l'evento “clou” dell'Estate Messinese

Il Comitato Vara di Messina ricorda all'intera cittadinanza che fra meno di venti giorni si svolgerà la tanto attesa processione della Vara. Un evento che coinvolge un intero popolo, quello Messinese, che "nonostante i gravi danni del terremoto del 1908 e dei bombardamenti del 1943, ha saputo rinascere dalle proprie ceneri - si legge in una nota del Comitato - guardando alla Vara della Vergine Assunta, colei che grazie al Figlio ha vinto la morte".

Così anche Messina, provata da tanta distruzione, è rinata a vita nuova. Anche per questo la Vara rimane il vero grande evento di Messina. Una manifestazione unica al Mondo che sintetizza cinque secoli di Storia, di Fede e di Arte.

Negli anni il celebre Mezz'Agosto Messinese si arricchisce di nuove meritevoli iniziative ma non bisogna dimenticare che la vera festa di Messina è, e sarà sempre, la Vara, il vero “clou” dell'Agosto a Messina.

Quindi il Comitato Vara con orgoglio ricorda a tutti i Messinesi, con in testa il primo cittadino On. Cateno De Luca, di dare la giusta attenzione alla grande “machina” dell'Assunta, che racchiude in se la vera anima di Messina.