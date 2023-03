"Aiutateci a ritrovare Alessandro": l'appello sui social e le ricerche dei carabinieri

MESSINA – Alessandro ha 14 anni e si è allontanato la notte scorsa da casa. Vive al Cep e aveva in tasca 20 euro. In queste ore lo cercano i carabinieri, dopo la denuncia dei familiari, ed è partito l’appello sui social per ritrovarlo.