I “ragazzi” della V C di nuovo insieme 50 anni dopo il diploma

Rimpatriata per gli ex liceali del Maurolico di Messina

MESSINA – La gioia di ritrovarsi intatta a distanza di mezzo secolo. I ragazzi che nell’ottobre del ’75, con timore e curiosità, hanno varcato la soglia del liceo Maurolico si sono dati appuntamento nella classe che li aveva accolti. “Questa volta senza apprensione, ma con una sottile vena di nostalgia e la coscienza di aver vissuto tra quei banchi un’esperienza indimenticabile, che ha segnato il destino e guidato le scelte di tutti”, tengono a sottolineare.

“In quella scuola maestra di vita è stato bello rinnovare il patto di amicizia e complicità che per 50 meravigliosi anni ha legato le ragazze e i ragazzi della V C, anche quelli che non hanno potuto partecipare all’incontro. Al loro fianco Liliana Barbera, l’amata professoressa di Latino e Greco, sempre accompagnata dalla devozione dei suoi allievi. All’appello hanno risposto presente: Viviana Curro, Rosamaria Battaglia, Rossella Del Duce, Maria Rita Morgana, Maria Concetta Giardina, Salvatore Galizia, Liliana Barbera, Giorgio Quartuccio, Bruno Sagone, Piero Poguisch, Giuseppe Ruggeri, Nino Arena, Carmelo Sigillo e Olivio Lisciotto”.

La festa si è conclusa con una gustosa cena in un ristorante in attesa del prossimo appuntamento tra tutti i ragazzi della IV C.