Il canto siculo di nonna Ciccina diventa virale sul web - Tempostretto

Il video della centenaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha raggiunto 2,6 milioni di visualizzazioni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Diciottomila commenti da tutto il mondo, 5mila condivisioni e 2,6 milioni di visualizzazioni. Il Comune di Barcellona ha premiato Francesca Crisafulli, conosciuta come nonna Ciccina dopo il video virale pubblicato dalla pagina “Bella Sicilia”. Una video intervista realizzata da Michele Isgrò, tre mesi fa, durante il centesimo compleanno della signora e che è diventato virale sul web, con auguri provenienti da ogni angolo del mondo.

Nel video registrato nei primi giorni di giugno, la signora Francesca da tutti chiamata nonna Ciccina raccoglie l’invito di dedicare una canzone siciliana, cantando con enfasi e tono. Il video, diventato virale, ha fatto il giro del Mondo, con evidenti ricadute di immagine positiva per la città.

Questi numeri, ovviamente sono stati notati anche dall’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il sindaco Pinuccio Calabrò di concerto con gli assessori ed il presidente del consiglio Angelo Paride Pino, ha deciso di sottolineare tanta visibilità con un riconoscimento Istituzionale e una targa ricordo, prontamente realizzata ma non immediatamente consegnata in quanto purtroppo “nonna Ciccina” è rimasta per lungo periodo in quarantena da covid.

Superati i motivi di salute e approfittando di una riunione familiare, nelle scorse ore l’Aassessore Paolo Pino accompagnato dalla consigliere comunale Lidia Pirri, vicina di casa di nonna Ciccina da sempre, ha consegnato la targa alla centenaria nonnina ed un encomio per Michele Isgrò e Bella Sicilia autori della realizzazione e diffusione mediatica del fortunato video.

Commenti da tutto il mondo

“Personalmente ho avuto modo di leggere commenti provenienti dall’Australia, dal Brasile e da altre parti del Mondo, dice l’assessore Paolo Pino, per noi è stato un inaspettato ma immenso piacere poter diffondere il nome di Barcellona Pozzo di Gotto grazie anche all’importante volano mediatico di Bella Sicilia. Da subito ci è sembrato doveroso sottolineare questo momento bello per la nostra città, eventi non dipendenti dalla nostra volontà hanno traslato di qualche mese la consegna ma siamo felici di ritrovare Nonna Ciccina nuovamente in perfetta forma e quindi formulare la nostra gratitudine a Lei e a Bella Sicilia.

“Da adolescente vivevo in questo quartiere per cui conosco Ciccina da quando avevo 15 anni, dice con gli occhi intrisi di emozione Lidia Pirri, oggi sono qui in veste di consigliere comunale ma anche e soprattutto da amica di famiglia. Diffondere il nome di Barcellona Pozzo di Gotto per argomenti positivi è assolutamente bello e auspicabile sempre”. Nonna Ciccina, è Trisavola, madre di cinque figli Caterina, Carmelo, Maria, Piera e Giuseppe dai quali ha avuto 10 nipoti, 11 pronipoti e una tris nipotina di 11 mesi.