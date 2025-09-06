Il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, nuovo omaggio a Taormina

Stasera al teatro antico la serata conclusiva delle celebrazioni in Sicilia. Con Boni, Bergamasco, Finocchiaro e Venturiello, l'orchestra del Vittorio diretta da Piersanti

TAORMINA – Stasera, alle ore 21, al teatro antico di Taormina si terrà la seconda e conclusiva delle due serate dedicate alle celebrazioni in Sicilia del centenario della nascita di Andrea Camilleri, promosse dalla Regione siciliana – assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo. Iniziativa organizzata con la Fondazione Taormina Arte Sicilia guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco, con la direzione artistica di Gianna Fratta. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato Nazionale Camilleri 100 presieduto da Felice Laudadio, il Fondo Andrea Camilleri presieduto dalla figlia Andreina, e Rai Documentari.

Il programma della serata

Il programma è stato curato da Gianna Fratta e Felice Laudadio

La serata del 6 settembre è costruita in particolare come un concerto reading. In apertura il presidente del Comitato, Felice Laudadio darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le letture di rare pagine camilleriane saranno affidate agli attori Alessio Boni, Sonia Bergamasco, Donatella Finocchiaro, Massimo Venturiello; seguirà l’esecuzione delle celebri colonne sonore per “Il commissario Montalbano” composteda Franco Piersanti che dirigerà l’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Foto di Andrea Camilleri (immagine convertita in bianco e nero) fornita dall’ufficio stampa della rassegna (Fotografia di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images).