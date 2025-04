Il dramma di un padre separato anche dai suoi figli: “Ho aperto un canale Youtube per parlarci”

L'ennesimo caso di alienazione parentale dopo una burrascosa separazione. Ma come può un padre rinunciare ai propri figli? La battaglia di un messinese al nord

Messina – Si snoda tra lo Stretto e una città della Lombardia l’ennesima odissea di un padre al quale, dopo la separazione dalla moglie, vengono negati anche i figli. Lei li ha portati a vivere a 1300 km di distanza, ha cambiato numero di telefono, li nega anche ai nonni paterni. “Non li vedo da 4 anni, non vogliono parlarmi, non so come contattarli. Nella speranza che arrivi loro anche la mia voce ho aperto un canale Youtube”. L’uomo, messinese di origine ma residente al nord Italia da anni, dove lavora come ingegnere informatico, ora chiede aiuto a tutti quelli che possono aiutarlo nella sua battaglia per riconquistare i due ragazzi ormai adolescenti, da associazioni ad assistenti legali.

I padri ignorati per principio

“I diritti dei padri, nelle separazioni, vengono totalmente ignorati – dice il 47enne – come dimostra la mia storia. Nel corso della separazione, malgrado le indicazioni del giudice agli assistenti sociali perché seguissero l’intero nucleo familiare, io sono stato sistematicamente ignorato. Nelle relazioni su relazioni che arrivavano in Tribunale era tutto un continuo di “la madre dice….”, “i figli dicono…”, io non sono stato mai contattato, ho dovuto cambiare residenza, trasferirmi in un altro Comune perché il servizio sociale interpellasse anche me”.

Oggi i suoi figli vivono a Messina, lui è rimasto nel Comune dove lavora, i ragazzi crescono in fretta, lui paga complessivamente quasi 1500 euro al mese, con tutte le difficoltà immaginabili davanti ad un esborso del genere. La sua disperazione c’entra poco con i soldi, però, ma riguarda ovviamente i due figli negati.

Due denunce, due archiviazioni, un diritto di paternità negato di fatto

“Io e mia moglie ci eravamo trasferiti al nord per avere migliori opportunità per la nostra famiglia. Io ho trovato lavoro, lei ha ottenuto la cattedra a scuola, sono nati i bambini e li abbiamo cresciuti insieme, i primi anni. Poi le cose tra noi si sono rotte e abbiamo affrontato una separazione diventata subito una guerra nei miei confronti: due denunce per maltrattamenti, a lei e ai bambini, sono state archiviate perché rivelatesi infondate. Intanto sul piano civile la separazione andava avanti. Poco prima della sentenza lei, senza dire nulla a me e al giudice, ha chiesto il trasferimento a scuola a Messina, dove vive la sua famiglia. L’obiettivo era forse non “turbare” il buon esito in suo favore della separazione. Io l’ho scoperto e l’ho segnalato”. Purtroppo per il 47enne le condizioni della sentenza non sono cambiate.

Il voltafaccia dei figli

Perché nel frattempo i figli, malgrado non lo vedessero più da quasi 4 anni, parlando agli assistenti sociali fanno capire che non vogliono più avere a che fare con lui. “Di incontro in incontro, la rabbia nei miei confronti da loro espressa aumentava. Mi rinfacciavano, ingigantendoli, rimproveri minimi che gli avevo forse rivolto da bambini, faticavo a collocare i loro racconti ai servizi sociali. Una rabbia crescente che non può che essere alimentata dalla manipolazione della madre. Il giudice quindi in sentenza, malgrado la consulenza del perito abbia deposto anche per la mia capacità genitoriale piena e abbia suggerito l’affido condiviso, non disciplina le modalità di visita perché non sa come fare, visto che i ragazzi non vogliono incontrarmi. Per di più, loro vivono ora a Messina e io sono rimasto qui. E il giudice ha ratificato come “legittimo” il trasferimento di mia moglie, che ha scoperto solo perché io l’ho saputo e denunciato, perché ormai avvenuto”.

Il quarantasettenne è disperato, gli sembra che anche la legge gli consigli di “lasciar perdere”. Ma può un padre lasciar perdere i propri figli? L’uomo ha quindi presentato appello chiedendo al Tribunale di rivedere i termini della separazione, assistito dall’avvocato Roberto Materia.

Gli assistenti sociali: “I figli non vogliono rivedere il padre per non scontentare la madre”

Intanto a Messina è stato nominato un giudice tutelare che ha chiesto agli assistenti sociali di verificare l’andamento del nucleo familiare e cercare di favorire il rapporto tra i miei figli e il padre. “La prima relazione è stata depositata un mese fa – racconta l’uomo – e anche loro sembrano voler gettare la spugna. Spiegano infatti che i miei figli sono sempre più decisi a non voler avere a che fare con me anche perché, scrivono, temono di far infelice la madre nel caso in cui recuperassero la relazione col padre e temono che questa cosa possa influire sulle condizioni stabilite in separazione”.

Lo strazio dell’uomo però cresce “Spero che qualcuno possa aiutarmi. Non so manco come, magari chi sa come fare potrebbe contattare il vostro giornale – dice con la voce rotta dalle lacrime – Non riesco neppure a seguirli a scuola, che per questioni di privacy mi nega il diritto di informazione. Sulla base della sentenza, il dirigente scolastico afferma di non potermi inserire nel registro scolastico”

