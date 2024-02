Il Messina sfida il Sorrento nel giorno di San Valentino

Partita in programma stasera, tutto quello che c'è da sapere. Comprese le iniziative romantiche

MESSINA – Giornata particolare per il Messina che riabbraccerà il proprio pubblico pochi giorni dopo la splendida vittoria contro l’Avellino. Per cavalcare il buon momento che viva la squadra e provare a riempire lo stadio non c’era occasione migliore della giornata di San Valentino. La società Acr Messina ha infatti lanciato delle iniziative nel claim “Poliamore” in vista del match casalingo di oggi, mercoledì 14 febbraio alle 18:30, contro il Sorrento.

Promozione “San Valentino”(valida solo nei punti fisici) che prevede la vendita di biglietti a 20€, più diritti di prevendita, validi per l’accesso di una coppia. (Promo valida solo nel settore curva).

Concorso “Coppia dell’Anno”. Organizzazione di un concorso in cui le coppie possono partecipare inviando la loro storia d’amore legata al calcio o alla squadra. La coppia vincitrice riceverà premi speciali, come la possibilità di incontrare i giocatori.

Frame per selfie a tema. Creazione di un frame per selfie personalizzato, dove le coppie possono farsi scattare foto ricordo con sfondi e accessori legati al calcio e a San Valentino.

Musica e Intrattenimento Romantico. L’intrattenimento pre-partita e durante l’intervallo include musica e attività a tema romantico.

Il Sorrento è un avversario temibile fuori casa non perde da ottobre scorso e all’andata, complice una prestazione non proprio indimenticabile del Messina, ha ottenuto la vittoria di misura, la prima del suo campionato da neopromossa. La sfida sarà arbitrata dalla donna Silvia Gasperotti di Rovereto, assistenti Pasqualetta di Aprilia e Nechita di Lecco con quarto uomo Madonia di Palermo.

La probabile formazione del Messina

Dalla lista dei convocati emergono ancora assenze in difesa quella di Pacciardi e ovviamente Salvo, nessuna notizia sull’esito del ricorso presentato dal Messina per ridurre le tre giornate di squalifica. Difficile immaginare di far riposare qualcuno nella retroguardia, l’undici di partenza di mister Modica potrebbe essere: Fumagalli tra i pali, a destra Lia, coppia di centrali composta da Manetta e Dumbravanu, con Ortisi a sinistra, qui si potrebbe valutare Zona dal primo per far rifiatare un po’ Ortisi. A centrocampo potrebbe iniziare Firenze in coppia con Franco, pronti alla staffetta con Civilleri e Frisenna a partita in corso. Nel tridente a supporto di Plescia, ma non è escluso Luciani visto che il centravanti palermitano che giocato quasi tutta la partita ad Avellino, tornerà quasi sicuramente titolare Rosafio a destra se starà bene con Emmausso e Zunno a completare il trio.

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

