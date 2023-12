Il Natale di speranza della parrocchia di S. Giacomo maggiore: celebrazioni ed eventi - Tempostretto

Mons. Mario Di Pietro: "In una società che va potenziando gli 'effetti speciali', tentando di assorbire anche il "sacro" nella sua accezione più bella e significativa, è quanto mai urgente proporre il Natale nella sua dimensione autentica..."

MESSINA – Denso di celebrazioni ed eventi, anche quest’anno, il programma natalizio della Parrocchia “S. Giacomo Maggiore”, a Messina. “In una società che va potenziando gli “effetti speciali”, tentando di assorbire anche il “sacro” nella sua accezione più bella e significativa, è quanto mai urgente proporre il Natale nella sua dimensione autentica, a partire da quel Bambino di Betlemme che ha cambiato il corso della storia”. Così afferma mons. Mario Di Pietro, parroco di S. Giacomo Maggiore, mentre si appresta a celebrare il Natale con la sua comunità.

“Un territorio riscoperto, quello del quartiere americano – aveva detto mons. Di Pietro nel contesto delle scorse celebrazioni patronali – ma che va attenzionato maggiormente per valorizzarne risorse e potenzialità”. Un Natale all’insegna della fede quindi ma anche di quelle espressioni culturali e artistiche che tradizionalmente si accompagnano ad esso.

In tanti gli operatori che, guidati dal loro pastore, sono impegnati nelle variegate proposte programmate. Tutti coinvolti, piccoli e adulti, nella realizzazione di un Natale che, ogni anno, vuole incrementare fiducia e suscitare speranze, soprattutto tra i più fragili e poveri. Particolarmente attiva in questi giorni la Caritas parrocchiale “Santi Angeli” impegnata nella raccolta straordinaria di generi alimentari di prima necessità. “In realtà dovremmo essere tutti noi – ha sottolineato il parroco – i pastori chiamati a formare un presepe vivente vero, un presepe “fatto d’amore”. In allegato il programma delle funzioni.