Impianto di Mili, il Tar respinge la richiesta di sospensione

La richiesta, contro la realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione umida, proveniva dal comitato "Amo il mio paese"

MESSINA – Impianto di trattamento della frazione umida previsto nella frazione di Mili, nel Comune di Messina. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) ha respinto oggi la richiesta di sospensione cautelare avanzata dal comitato “Amo il mio paese” contro la sua realizzazione. Il Tar ha evidenziato come “le questioni oggetto di giudizio – ivi compresa la possibile inammissibilità del ricorso – necessitino di adeguato approfondimento in sede di merito”. Lo rende noto Danilo Lo Giudice, presidente Srr (Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) di Messina Area metropolitana.

Nel maggio 2024, il comitato aveva avviato una diffida all’allora ministro Fitto, all’ottava commissione della Camera e del Senato e a tutti gli organi competenti. E aveva denunciato “i rischi di un impianto che potrebbe provocare seri danni al territorio, all’ambiente e alla salute dei cittadini”. A sostegno della loro battaglia anche il senatore Nino Germanà e la Lega.

Tra gli elementi critici, la “vicinanza agli insediamenti residenziali e al confine dell’impianto sportivo della frazione di Mili Marina”. “Questa struttura – ha dichiarato invece più volte l’assessore Francesco Caminiti – al Comune di Messina consentirebbe un risparmio annuo di circa 5 milioni di euro, il 10 per cento della Tari. La sua localizzazione è a poco più di un chilometro dallo svincolo e i mezzi passerebbero quasi interamente dall’autostrada. E non c’è alcun problema di cattivi odori perché le vasche sarebbero interrate al chiuso, non c’è niente all’aperto”.

