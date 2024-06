In viale Regina Margherita manca l’acqua da ore

La crisi dell'acqua si fa sentire in tutta la città

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono Luciano Scuderi, amministratore di un condominio sul viale Regina Margherita. Questa mattina, alle 9,05, ho telefonato all’ufficio segnalazione guasti dell’Amam, facendo presente che la pressione dell’acqua non era sufficiente per riempire i serbatoi posti in terrazza al settimo piano. E facendo presente che il condominio consta di 20 appartamenti. La risposta è stata: “Sappiamo e stiamo provvedendo”. Ore 17 l’acqua non si è vista e gli uffici non rispondono, nemmeno al numero verde”.

Aggiunge l’amministratore; “Allo stato attuale in sei sono completamente senz’acqua e io stesso ho mezzo serbatoio, dato che abito lì”.

Segnaliamo all’Amam.

Articoli correlati