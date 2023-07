Incidenti in autostrada, code nell'autostrada Messina-Palermo - Tempostretto

Un camion si è ribaltato fra Rometta e Milazzo e, all'altezza di Torregrotta, si procede a passo lentissimo

MESSINA – Tre incidenti nella Messina – Palermo e si procede a passo lentissimo da Messina centro. In particolare, un camion si è ribaltato, con conseguenze non gravi per il camionista, tra Rometta e Milazzo ed è stato bloccato il flusso. Altri due incidenti nella zona di Torregrotta, mandando in tilt il traffico. Dopo il viadotto, ancora si procede a passo lentissimo.

La foto è stata scattata alle 18.30.