L'incontro con i vertici di Caronte & Tourist, primo punto: l'esodo estivo

Tra gli appuntamenti in agenda, oggi il Sindaco Cateno De Luca, insieme al vicesindaco Salvatore Mondello, ha incontrato i vertici sia amministrativi che tecnici, dell’Azienda Caronte & Tourist. “Nell’ottica che ha contraddistinto da subito questa Amministrazione, la parola d’ordine è sinergia con tutti gli attori attivi sul territorio comunale – ha evidenziato il sindaco De Luca - e in tal senso l’incontro di oggi, oltre alla visita istituzionale, ha gettato le basi per un futuro scenario di sviluppo condiviso della città. Si è discusso pertanto della possibilità di definire per lunedì 16 un tavolo tecnico operativo per affrontare le questioni legate al prossimo esodo estivo con il coinvolgimento degli altri vettori privati dell’area dello Stretto, alla presenza del vicesindaco nonché assessore alla Mobilità Urbana e Extra Urbana, Salvatore Mondello, il dirigente al ramo, il Corpo di Polizia municipale ed i responsabili della citata Azienda".