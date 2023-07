Inferno Messina. Santa Lucia sopra Contesse ha ripreso a bruciare e fiamme a Giostra - Tempostretto

Le fiamme lambiscono le abitazioni. Ancora blackout nella zona nord

MESSINA – Continuano i disagi per l’emergenza incendi a Messina. A Santa Lucia sopra Contesse divampano le fiamme, che erano iniziate intorno alle 18, e che lambiscono le case Arcobaleno. E a Giostra vicino al parco urbano, al complesso “Casa nostra” e al condominio “La Gazzella”.

Ancora disagi nella zona nord per quanto riguarda la mancanza di luce. Il sindaco Basile ha evidenziato che l’intervento per ripristinarla, da parte dell’Enel è stato immediato, ma la situazione è ancora critica in alcune zone.

In mattinata, invece, c’era stato l’invito, da parte di Comune e Amam, a usare l’acqua con parsimonia e il supporto di autobotti per i villaggi di Curcuraci e Masse.

