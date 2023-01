Insulti razziali alla Segre, verso la sospensione il segretario cittadino della Lega - Tempostretto

Giusto oggi s'è saputo che tra i 20 haters indagati c'è Barreca. Ma lui: «Contrapposizione solo politica. Sono anche stato a Dachau, condanno quegli orrori»

REGGIO CALABRIA – Dicono che la colazione, ad alcuni parlamentari, sia andata di traverso. Dicono che Matteo Salvini, a leggere l’edizione di oggi del Corriere della sera, abbia fatto un balzo sulla sedia.

Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini

Essì, perché un conto – con tutta la sua prosopopea filopalestinese – è se contro la 92enne senatrice a vita ebrea Liliana Segre, testimonial vivente dell’orrore della Shoah, si scaglia Gabriele Rubini meglio noto come Chef Rubio. Altra questione completamente se lo fa un signore di 71 anni dall’anagrafe apparentemente anonima come Nicola Barreca, scrittore di spy-stories i cui protagonisti si chiamano Nicholas Carter (un po’ come il Nick Carter dei fumetti) e Bob Marciano, ma che da una ventina d’anni è animatore di un soggetto politico decisamente destrorso denominato la Nuova Carboneria italiana e, soprattutto, dal 18 dicembre scorso è il segretario cittadino della Lega a Reggio Calabria.

Un filone d’inchiesta noto (almeno) dall’ottobre scorso

Il Corriere della sera di oggi dà notizia dell’iscrizione

di Nicola Barreca tra gli indagati per insulti razzisti a Liliana Segre

Un addebito molto pesante, quello d’aver formulato via social network insulti a matrice razziale contro la Segre. Ma non certo inedito, se non per il protagonista reggino: la notizia di haters – all’epoca si diceva fossero 24 – nel mirino della Procura di Milano per gli insulti contro la senatrice a vita risale almeno all’ottobre dell’anno scorso.

Eppure, sul Corriere della sera di oggi – curiosamente, a cavallo tra la Giornata della memoria dell’Olocausto che ricorreva ieri 27 gennaio e l’inaugurazione dell’Anno giudiziario nelle 26 sedi italiane di Corte d’appello, Milano e Reggio Calabria incluse, che s’è avuta oggi – è così che è stata data la notizia. Con un riferimento specifico praticamente per il solo Barreca.

Possibili provvedimenti. Ma l’avviso di garanzia ancora non c’è

La cosa non è andata giù in via Bellerio, ma a quanto pare neppure al commissario regionale Gianfranco Saccomanno e al segretario provinciale del Carroccio Franco Recupero, che starebbero valutando se e che tipo di provvedimenti disciplinari adottare – parrebbe prendere corpo una sospensione “a titolo cautelativo” -, e in quali tempi.

C’è infatti un problema: a detta dello stesso interessato, intervistato da Tempostretto, la notifica relativa all’azione giudiziaria di cui sopra a Barreca non è ancora arrivata (…sembra quasi di sentire il Guardasigilli Carlo Nordio sui mali della Giustizia, i pm “portalettere” degli organi di stampa etc.).

Barreca: molto difficile che io abbia potuto offendere chiunque

E lui?

«Questa notizia l’ho appresa stamane per telefono, non saprei che rispondere – afferma il segretario della Lega per Reggio Calabria città -. Dovrò verificare sul mio account Facebook, ma non ho assolutamente memoria di un episodio di questo tipo. Peraltro, mi pare molto molto difficile caratterialmente che io offenda qualcuno, politico o meno: non è proprio nel mio modo di essere. Attacchi politici sì, certamente, la senatrice Segre poi è di Sinistra per cui su molti punti avremo anche qualche diversità di vedute».

Diciamo anche che poi il concetto di “offesa” talvolta sa essere labile: basta spulciare l’account Facebook di Barreca per vedere un post in cui schernisce Elly Schlein, “astro nascente” della Sinistra piddina e tra i candidati alla segreteria nazionale dèm, censurandola politicamente inserendo però una foto in cui l’espressione e il volto della Schlein non danno, magari, il meglio di sé. Body shaming, ha sussurrato più di qualcuno; sarà anche vero, ma ovviamente la materia è altra.

«Insulti antisemiti? Sono stato a Dachau, orrori indicibili…»

Di fatto, Barreca dice a Tempostretto di non aver ancora ricevuto atti giudiziari sulla vicenda e, in ogni caso, d’essere lontanissimo dalla volontà d’esprimere insulti antisemiti: «Sono stato anche in un campo di concentramento, precisamente, a Dachau. C’è da avere veramente i brividi per ciò che si vede, si legge… i forni… Ho visto quegli orrori e li condanno senza appello – rigetta ogni addebito in materia Nicola Barreca – . La Segre, poi, è anche un personaggio di notevole valenza politica e istituzionale; e ha sofferto tanto in passato proprio in relazione alla persecuzione degli ebrei. Non mi verrebbe mai in mente d’insultarla per ragioni legate alla razza.

Potrei anche averla contestata sotto il profilo politico, ribadisco, controllerò i miei post sui social network ma sinceramente non ricordo nulla del genere. Sulla Shoah posso dire solo che non sono molto d’accordo sul ricordare l’Olocausto giusto un giorno all’anno: vorrei che l’assurdo genocidio consumato ai danni degli ebrei fosse ricordato costantemente, che si parlasse di continuo e non soltanto per un giorno su 365 di quella terribile pagina di storia. Tutti, e specialmente i nostri giovani, debbono sapere cos’è accaduto, anche per contribuire a impedire che possa accadere di nuovo domani».

Doppiopesismi? Da Cosenza rispolverato il “caso Greco”

Peraltro c’è pure il tema del presunto doppiopesismo dei vertici leghisti.

Emilio Greco, espulso dalla Lega due giorni prima

d’essere eletto segretario cittadino di Cosenza

In una nota diffusa agli operatori dell’informazione, si rivolge direttamente al leader della Lega Matteo Salvini – oggi anche vicepremier e ministro alle Infrastrutture – l’ormai ex segretario cittadino in pectore della Lega a Cosenza, Emilio Greco, peraltro di famiglia ebraica, come ricorda lui stesso, sollevando la questione.

«Voglio ricordare al senatore Matteo Salvini che sono stato espulso poco prima di diventare segretario cittadino della Lega di Cosenza per avere espresso delle opinioni – scrive l’avvocato Greco –, mentre il segretario cittadino della Lega di Reggio Calabria è indagato per avere rivolto offese a una donna come Liliana Segre.

Sono di famiglia ebraica ma questo non c’entra, perché tutti hanno rispetto della figura della senatrice Segre. Evidentemente, nella Lega è più importante e grave esprimere critiche sull’operato politico piuttosto che insultare una donna che è stata internata e che – così Greco – meriterebbe affetto e gratitudine da parte di tutti».

