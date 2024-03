Interventi conclusi, l’acqua in corso di ripristino nella tarda mattinata

Lo comunica l'Amam. Ecco le informazioni utili

MESSINA – “Sono terminati gli interventi per l’interruzione idrica programmata. L’erogazione sarà in corso di ripristino a partire da sabato 16 febbraio in tarda mattinata in gran parte della città”. Lo comunica l’Amam.

E ancora: “Per continuare a garantire il massimo supporto resta attivo il Centro operativo comunale (Coc), raggiungibile dalle ore 7:00 di sabato al recapito telefonico 090 22866. Il Comune di Messina e Amam ringraziano la cittadinanza per la pazienza e per la collaborazione dimostrate durante questo quarto step progettuale di interruzione idrica”.

Autobotti e rubinetti

A supporto dei cittadini ci sono anche le postazioni fisse delle autobotti, dalle 7 a mezzanotte, che stazionano presso:

 rotatoria Annunziata,

 rotatoria Granatari,

 San Michele

Attivi invece H 24 i 4 Rubinetti, situati presso gli impianti:

 SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

 VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

 VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

 VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

