"Io, cardiopatico e quasi cieco, sono senz'acqua e invoco le autobotti" - Tempostretto

A Giampilieri Superiore un signore di 67 anni, con disabilità al cento per cento, racconta l'emergenza e invoca un intervento risolutivo di Amam

MESSINA – “Ho una disabilità al cento per cento e sono senz’acqua corrente. Ho 67 anni, sono cardiopatico e quasi cieco. E a provvedere a tutto è mia moglie di 64 anni. I miei figli lavorano in altre città. I tecnici dell’Amam hanno rilevato un danno alla tubazione, con un’insufficienza della pressione. Ma non hanno ancora provveduto alla riparazione. Quello che chiedo, nel frattempo, è un aiuto con le autobotti. Anche la mia vicina, anziana, è nelle stesse condizioni”. A parlare al telefono è un signore che, nella propria abitazione a Giampilieri Superiore, Contrada Manganelli, con dignità ed educazione, invoca un aiuto e si è persino rivolto alle forze dell’ordine.

L’auspicio è che Amam intervenga immediatamente, intanto con l’invio di autobotti, come richiesto dal sessantasettenne. “Come si fa stare in questa situazione? La mia, poi, è una condizione ancora più complicata e serve un sostegno immediato”, aggiunge.

Sull’argomento abbiamo ricevuto una rettifica da parte di Amam.

