Irccs ospedale Piemonte. Un giovane dona gli organi e salva la vita di sei persone - Tempostretto

Il grande gesto da parte dei familiari di un 35enne di Marsala coinvolto in un incidente automobilistico

MESSINA – Ancora donazioni all’Irccs “Bonino Pulejo” e tanta generosità da parte delle famiglie nell’esprimersi favorevolmente, in un momento così drammatico della loro vita. Un prelievo multi organo su un 35enne di Marsala è stato l’inaspettato regalo per sei pazienti in lista d’attesa che torneranno a sorridere alla vita grazie al trapianto.

Nei giorni scorsi, ancora una volta, l’imponente macchina organizzativa dell’Irccs ha dimostrato tutta la sua efficienza impegnandosi in un tour de force molto più lungo del solito, impegnando per oltre trenta ore diverse figure professionali, più di 50 persone, che si sono avvicendate nel percorso della donazione.

A coordinare le varie fasi, i dottori Salvatore Leonardi, direttore dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione, e Lorenza Mazzeo, referente locale per la donazione ed il procurement di organi e tessuti, sotto la guida costante dello staff del Centro Regionale Trapianti.

Medici da Palermo e da Udine

Due le équipe sopraggiunte in elicottero, dall’Ismett di Palermo, quella di chirurgia dei trapianti con il dott. Pasquale Bonsignore insieme a Noemi Di Lorenzo e Giancarlo Cappello, e da Udine, quella cardiochirurgica, con il dott. Gregorio Gliozzi insieme ad Alessandro Di Lorenzo e Laura Silverio, che si sono complimentati con gli operatori sanitari per aver mantenuto così a lungo le condizioni ottimali del donatore.

Il Centro Regionale Trapianti ha informato che tutti gli organi sono stati trapiantati con successo ed i riceventi sono stati già dimessi.

Lavoro di squadra

La donazione è il punto di arrivo di un percorso complesso, un grande lavoro di sinergia e integrazione che non coinvolge soltanto l’Irccs Bonino Pulejo ma anche le altre aziende ospedaliere cittadine: il Policlinico di Messina, dal quale partono i chirurghi e gli elicotteri che trasportano gli organi e garantisce il suo supporto con il Centro Trasfusionale e lo staff della dott. Eugenia Quartarone; il Sues 118 e l’Azienda Ospedaliera Papardo, preziosa con il suo laboratorio ad affiancare quello dell’Ospedale Piemonte, mentre il Pronto Intervento e il Comando della Polizia Municipale scortano i chirurghi in trasferta e gli organi prelevati.