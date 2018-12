21 dicembre 2018

MESSINA - Il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto parziali modifiche alla precedente ordinanza che, in occasione delle festività natalizie, ha istituito la pedonalizzazione di un tratto di via dei Mille e delle strade limitrofe sino al 7 gennaio 2019. Il provvedimento dispone la riapertura al transito veicolare delle vie Camiciotti, Manara e Bixio, nei rispettivi tratti compresi tra la via dei Mille e la carreggiata monte del viale San Martino.