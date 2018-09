Istituto d’Istruzione superiore “Antonello”, lezioni al via mercoledì

All’Istituto d’Istruzione superiore “Antonello” (con indirizzi commerciale, turistico, grafico pubblicitario, alberghiero e della ristorazione) prenderanno il via a partire dal mercoledì 19 settembre 2018. Lo ha reso noto la dirigente scolastica Maria Muscherà attraverso una nota in cui ha anche comunicato il calendario. Mercoledì sarà la volta di tutte le prime classi. Giovedì inizieranno tutte le classi di ogni anno, corso e indirizzo. Per i giorni 19, 20 e 21 settembre l’articolazione oraria sarà dalle 8 alle 12.