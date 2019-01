Istituto Superiore Minutoli, 46 studenti pronti a "fare scuola in Europa"

Si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Minutoli, un incontro tra studenti, genitori e insegnanti in vista della partenza di un numeroso primo gruppo di ragazzi delle quarte classi frequentanti i tre plessi Minutoli - Cuppari - Quasimodo. Dopo una selezione intesa a premiare le eccellenze, valorizzando ragazzi che si stanno distinguendo per profitto scolastico, maturità e senso di responsabilità, la squadra di “GIOVANI EUROPEI” può dirsi pronta.

A MAGGIO 2019 saranno complessivamente 46 gli studenti delle classi IV dell’Istituto Minutoli - Cuppari - Quasimodo che, grazie al Programma Erasmus+, partiranno per “fare scuola in Europa” (Spagna, Malta, Francia, Gran Bretagna) con tirocini in aziende europee della durata di 4 settimane.

Il Dirigente Scolastico, prof. Pietro La Tona, ha guidato l’incontro e ha ricordato che tale esperienza con valenza didattica e formativa darà la possibilità agli alunni dell’Istituto Minutoli - Cuppari - Quasimodo di migliorare le proprie competenze linguistiche, di acquisire quella giusta mentalità cosmopolita e quella disinvoltura relazionale che avrà sicuramente un’incidenza fondamentale sulla loro formazione futura.