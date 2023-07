La comunità di S. Michele in festa per il nuovo sacerdote Antonino Morabito - Tempostretto

L'appuntamento è sabato 1 luglio, alle ore 10, nella cattedrale di Messina. La prima messa il 2 luglio

MESSINA – La comunità parrocchiale San Michele Arcangelo è in festa per l’ordinazione presbiterale del giovane Nino Morabito. Si legge in una nota della parrocchia: “L’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla, insieme con il vescovo ausiliare Cesare di Pietro e i presbiteri della diocesi, imporrà le mani sul capo di Antonino e dei suoi cinque compagni diaconi“.

L’appuntamento è sabato 1 luglio, alle ore 10, nella cattedrale di Messina. Il nuovo presbitero celebrerà la sua prima messa domenica 2 luglio, alle 10,30, proprio nella chiesa parrocchiale di San Michele.