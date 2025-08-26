La Nuotata dei Buddaci, venerdì a Messina torna la nuotata non competitiva

Il 29 agosto nella riviera Pace la festa del mare, come la definiscono gli organizzatori, possibilità di iscriversi fino a giovedì

MESSINA – Appuntamento che si rinnova e ormai consolidato nella riviera di Pace. Per venerdì 29 agosto, presso il lido Glirrerammare, chiunque voglia, agonista o no, potrà tuffarsi in mare e nuotare per circa un km a mezzo partecipando alla nuotata non competitiva dedicata ai messinesi. L’appuntamento è alle ore 9:30 con la partenza che sarà data alle ore 11 dopo le operazioni preliminari del caso, per l’iscrizione (gratuita) ci si potrà recare al lido o scrivere alla mail ‘lanuotatadeibuddaci@yahoo.it’ entro il 28 agosto con certificato medico di attività agonistica non competitiva.

“La festa del mare ci aspetta – dice Marcello Aricò, storico organizzatore – manifestazione unica dove oltre il costume devi portare il sorriso. Stessa spiaggia stesso mare e tanto divertimento. Già siamo in tanti manchi solo tu” l’organizzazione inoltre fa sapere che per i primi cento iscritti ci saranno gadget.

Articoli correlati