La processione del Bambinello Gesù nella notte di Natale - Tempostretto

La partenza all'una dal Santuario di San Francesco all'Immacolata a Messina

MESSINA – Torna la storica e secolare processione cittadina del Bambinello Gesù che si svolge ininterrottamente dal 1626. Parte questa notte all’una dal Santuario di San Francesco all’Immacolata e, dopo aver attraversato la via Garibaldi, raggiunge il Muricello passando accanto alle case Cicala. La processione prosegue verso il Boccetta, passando da Piazza Casa Pia e Piazza San Vincenzo.

L’antica manifestazione è organizzata fin dal XVIII secolo dalla Confraternita di Maria SS. della Luce e dal 1909 anche con il supporto dei Frati minori conventuali. “Si tratta dell’unica processione che si svolge la Notte di Natale nel centro storico di Messina e per questo va sempre più valorizzata e promossa anche dal punto di vista turistico e culturale”, sottolineano gli organizzatori.

L’unica processione a Messina la notte di Natale

Quest'anno la festività del Natale si vivrà in maniera anche più intensa per l'800° anniversario del presepio fatto da San Francesco d'Assisi a Greccio e per l'occasione Papa Francesco ha concesso l'indulgenza plenaria a quanti dall'8 Dicembre al 2 Febbraio, alle solite condizioni, visiteranno un presepe in una chiesa francescana.

Scrivono gli organizzatori: “Quest’anno la festività del Natale si vivrà in maniera anche più intensa per l’800° anniversario del presepio fatto da San Francesco d’Assisi a Greccio e per l’occasione Papa Francesco ha concesso l’indulgenza plenaria a quanti dall’8 Dicembre al 2 Febbraio, alle solite condizioni, visiteranno un presepe in una chiesa francescana. Anche per questa occasione la Confraternita Maria SS. della Luce, in intesa con i Frati minori conventuali, hanno stilato un ricco programma. Si ringraziano per la fattiva collaborazione le Confraternite Santa Cecilia dei Musici, Santi Cosma e Damiano e San Cristoforo. “.

Giovedì 4 gennaio, per la prima volta, il Bambinello Gesù di San Francesco all’Immacolata andrà a far visita agli ospiti della Casa di Ospitalità “Collereale”. Sabato 6 Gennaio, per la solennità dell’Epifania, alle ore 18 la messa sarà presieduta da fra Massimiliano Di Pasquale. Al termine breve processione attorno al Santuario con benedizione finale con il Bambinello Gesù ed estrazione sorteggio.

In occasione dei festeggiamenti, fino al 7 gennaio, si tiene una mostra di artistici bambinelli a cura del collezionista Luca Maurotto.