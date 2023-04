La processione di Maria e Gesù risorto per la Pasqua messinese - Tempostretto

Alle 10.15, a piazza Duomo, si rinnova l'incontro tra Gesù e Maria, con il lancio delle colombe

MESSINA – Dopo il gran ritorno delle Barette, il giorno di Pasqua a Messina si svolge sempre nel nome della tradizione. E così ecco la processione di Maria e Gesù risorto e la classica Festa degli spampinati in via Tommaso Cannnizzaro, nei pressi della chiesa della Mercede.

Qual è l’origine della festa? “Le popolane del rione facevano fra loro a gara nello sfoggio di coloratissimi indumenti sgargianti, smessi i pesanti abiti invernali, per salutare la primavera”, si legge sul sito del Comune.

Foto di Cesare Giorgianni.

Il programma

Domenica 9 aprile

Domenica di Pasqua. Chiesa della Mercede. Festa degli spampinati (in origine “spampanati”)

Ore 7.30. Secolare processione di Maria e Gesù risorto.

ITINERARIO: Via T. Cannizzaro – Via Centonze – Via N. Bixio – Via Risorgimento

ore 8:45/9:00 circa: Via S. Cecilia (sosta Basilica S. Antonio) – Via A. Martino – Via Cernaja

ore 9:50 Via C. Battisti (sosta chiesa San Giuseppe) – Via I Settembre

Ore 10.15 Piazza Duomo. Solenne incontro tra Gesù e Maria – caduta del manto nero indossato dalla Madonna e Lancio delle Colombe.

Ore 10.30 Cattedrale. Solenne Pontificale.

ore 11 Via A. Martino ingresso dei simulacri alla Parrocchia S. Maria del Carmine – Via A. Martino – Via XXIV Maggio – Via F. Bisazza – Via Borelli – Via Nicotra -Viale P. Umberto (sosta chiesa San Camillo) – Via P. Castelli (sosta chiesa Madonna della Consolazione e Chiesa Madonna delle Grazie)

ore 13:30 Rientro in chiesa (Via T. Cannizzaro).

Ore 18 Messa Solenne presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Vescovo Ausiliare, Monsignor Cesare di Pietro.

Dopo la Messa sarà effettuata una replica dell’incontro dei due Simulacri davanti la Chiesa seguito dalla tradizionale distribuzione dei fiori delle Barette.

Dopo la Messa sarà effettuata una replica dell’incontro dei due Simulacri davanti la Chiesa seguito dalla tradizionale distribuzione dei fiori delle Barette. Ore 20.30 S. Caterina Valverde. Concerto “Stabat Mater” a cura del Coro Polifonico “Luca Marenzio”, dell’Orchestra “Ars Musica” e Fiati del Conservatorio “A. Corelli”. Direttore: M° Carmine Daniele Lisanti.

Articoli correlati